تستقبل جامعة الكويت في منطقة الشدادية يوم غد الاحد أول دفعة من طلبتها البالغ عددهم نحو 22 ألف طالب وطالبة للفصل الدراسي الاول من العام الجامعي 2019/2020.

ووفق ما أعلنته الجامعة فإن خطة الانتقال والتشغيل تشمل انتقال أربع كليات انتقالا كليا وهي كليات (العلوم الإدارية) و(الآداب) و(التربية) و(العلوم الحياتية).

وسيتم أيضا انتقال كلية العلوم وكلية الهندسة والبترول انتقالا جزئيا مع توفير خدمة نقل الطلبة من المواقف المخصصة لهم إلى الكليات بالاضافة إلى نقل الطلبة بين الكليات داخل وخارج الحرم الجامعي إلى موقع الجامعة الجديد في الشدادية.

وعمدت الجامعة الى توفير بوابات خاصة لتسهيل دخول وخروج أعضاء هيئة التدريس والطلبة مختلفة عن بوابات دخول الأعمال الإنشائية.

وشددت على اتمام جاهزية المدينة الجامعية موقعيا من مباني الكليات والبنية التحتية والخدمات الموقعية من المداخل والمخارج ومواقف السيارات والشوارع الداخلية والخارجية الى جانب خدمة الباصات للطلبة وخدمات التغذية وشبكات الاتصال قبل بداية استقبال الطلبة.

وحرصت الجامعة على توفير خدمات الأمن والسلامة للمحافظة على سلامة مرتادي حرم الشدادية ووجود أفراد الأمن عند البوابات وفي مواقع المباني داخل الحرم الجامعي لتأمين الطرق وحفظ الأمن ومساعدة الطلبة في توضيح الطرق المؤدية لمواقع الكليات والقاعات الدراسية.

وإضافة الى ذلك هناك تعاون مشترك مع وزارة الداخلية لتوفير دوريات أمن للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية مع بدء الفصل الدراسي الأول الى جانب توفير عيادات طبية في كليات الجامعة لضمان سلامة مرتادي الجامعة.

يذكر ان البرنامج الانشائي بجامعة الكويت يقوم بمهام جسيمة لانجاز مشروع المدينة الجامعية بالشدادية والذي يعد أكبر مشروع في الخطة التنموية الحكومية كونه يوفر فرصا تعليمية أكاديمية لأبناء المجتمع الكويتي.

يشار إلى ان المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2004 منح جامعة الكويت فرصة استراتيجية لتحقيق حلم طالما راود أبناء المجتمع في انشاء مدينة جامعية متكاملة المرافق يتم تخطيط وتصميم وتنفيذ مرافقها وفق أحدث ما وصلت اليه الجامعات العالمية.