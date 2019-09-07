وزيرة خارجية السويد تستقيل: حان قضاء وقت أطول مع زوجي وأولادي وأحفادي

قالت وزيرة خارجية السويد مارغو إليزابيث والستروم، التي قادت سياسة بلادها الخارجية المناصرة لقضايا المرأة منذ توليها المنصب في عام 2014، إنها ستستقيل لقضاء وقت أطول مع عائلتها.

وقالت الوزيرة في بيان “قدمت كل ما لدي لجعل السويد (بلدا) آمنا يحظى بالاحترام على المستوى الدولي وبالتقدير بوصفه شريكا.. حان قضاء وقت أطول مع زوجي وأولادي وأحفادي”.

وأشارت والستروم في حديث للإذاعة السويدية، إلى أنها تتوقع أن يعلن رئيس الوزراء ستيفان لوفن اسم الوزير الجديد يوم الثلاثاء.

وذكرت الحكومة أن والستروم قالت إنها ترغب في ترك منصبها فورا لكنها لم تحدد موعدا لذلك.