قضت محكمة مصرية اليوم السبت بالسجن المؤبد بحق 11 متهما من بينهم مرشد عام جماعة (الاخوان المسلمين) محمد بديع في اعادة محاكمتهم في القضية المعروفة اعلاميا ب”اقتحام السجون” والحدود الشرقية للبلاد إبان “ثورة 25 يناير 2011”.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فهمي حكمت أيضا بالسجن المشدد 15 سنة بحق ثمانية متهمين وبراءة تسعة آخرين وانقضاء الدعوى الجنائية بحق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي لوفاته.

وكانت محكمة النقض قد ألغت في نوفمبر 2016 أحكاما بالإدانة تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق 25 من قيادات وعناصر جماعة الاخوان المصنفة “إرهابية” وأمرت بإعادة محاكمتهم.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي أن قضت في يونيو 2015 بالإعدام شنقا بحق الرئيس الأسبق والمرشد ونائبه رشاد البيومي وثلاثة اخرين والسجن المؤبد “حضوريا” بحق 20 متهما آخرين.

واشارت التحقيقات في القضية الى “وقوف المتهمين وراء ارتكاب جرائم قتل العشرات” في سجون (ابو زعبل) و(وادي النطرون) و(المرج) “وتهريب آلاف المسجونين في تلك الاحداث”.

كما أشارت إلى “اختطاف أربعة رجال أمن مكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة الى قطاع غزة” فضلا عن “المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها” بمعاونة عناصر من حركة (حماس) الفلسطينية و(حزب الله) اللبناني “تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011”.