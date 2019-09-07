سفارة وقنصلية مصريتان جديدتان في الكويت

أعلن سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت طارق القوني عن انتقال مبنى السفارة من مقرها الكائن في منطقة «الدعية» إلى مقر مؤقت وبدء هدم المبنى الحالي وإعادة بنائه بصورة تليق بسفارة مصر في الكويت بحيث تصبح واجهة مشرفة للسفارة وتحقق تطلعات أبناء الجالية.

وفي رسالة بعث بها السفير طارق القوني رداً على مقال منشور في صحيفة “الأنباء” الكويتية، كشف السفير المصري أن انتقال السفارة إلى المبنى المؤقت سيتم نهاية شهر سبتمبر الجاري لتبدأ إجراءات الهدم وإعادة البناء.

أما فيما يتعلق بالقنصلية، فقال السفير القوني في رده: لايزال التنسيق جاريا مع الجهات الكويتية لنقل مقر القنصلية من مكان عملها الحالي بمنطقة السلام الى مقر مؤقت جديد نحرص على أن يلبي الاحتياجات الخاصة بالمساحة اللازمة لتقديم الخدمات وأماكن الانتظار لأبناء الجالية.

وتقدم السفير القوني بالشكر للجانب الكويتي على تخصيص قطعتي أرض للقنصلية الجديدة بالمنطقة الديبلوماسية في مشرف، مؤكدا أن الشروع في البناء سيتم فور انتهاء إجراءات التخصيص.

المصدر: صحيفة الأنباء الكويتية