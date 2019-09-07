أكدت وزارة الأشغال العامة الكويتية أن جميع الأعمال المرتبطة بخطة إصلاح الطرق المتضررة في البلاد خلال أيام الأسبوع تتم في الفترة ما بين انتهاء الدوام الدراسي وقبل بدايته أما في أيام نهاية الأسبوع فإنها تبدأ في الفترة الصباحية.

وقالت مديرة إدارة التخطيط والمتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندسة إيمان العمر في تصريح صحفي اليوم السبت إن جميع الأعمال المرتبطة بتلك الخطة تتم بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للمرور.

وأضافت العمر أن مواعيد إغلاق الطرق المتضررة لإصلاحها يتم الترتيب لها مع الإدارة العامة للمرور بغية ضمان انسيابية الحركة المرورية لاسيما مع بدء العام الدراسي 2019-2020.

وكانت وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري بدأتا تنفيذ خطة وفق جدول زمني لإصلاح الطرق المتضررة من الأمطار التي شهدتها البلاد الشتاء الماضي وفق ضوابط ومقاييس جودة عالمية على مصانع الاسفلت والمختبرات وعملية الرصف.