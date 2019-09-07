فاز المنتخب الانجليزي على ضيفه البلغاري بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب (ويمبلي) ضمن منافسات المجموعة الأولى من تصفيات كأس الامم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

وسجل أهداف انجلترا كل من هاري كين في الدقائق (24 و49 و73 من ركلتي جزاء) ورحيم سترلينج في الدقيقة 55 ليواصل المنتخب الإنجليزي سجله النظيف في التصفيات.

وبذلك يكون المنتخب الإنجليزي قد تصدر المجموعة بعدما جمع تسع نقاط من ثلاث مباريات متفوقا على كوسوفو بفارق نقطة واحدة حيث يلتقي المنتخبان على الملعب ذاته الثلاثاء المقبل بينما لم يحقق منتخب بلغاريا من 5 مباريات سوى نقطتين فقط.