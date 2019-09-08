دعت هيئة أسواق المال الكويتية المواطنين المسجلة أسماؤهم لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى سداد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم في الحصة البالغة 50 في المئة من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأحد إن إعلان الدعوة للاكتتاب جاء عملا بأحكام المادة رقم (33) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

وأوضحت أن الفترة المخصصة للسداد والاكتتاب في فائض الأسهم ستبدأ اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر المقبل وتنتهي في الساعة الواحدة ظهرا من يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2019.

وأضافت أن السداد والاكتتاب سيتم من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للاكتتاب (ipo.com.kw) وفقا للاجراءات والأحكام والشروط التي ستشتمل عليها نشرة الاكتتاب التي ستكون متاحة قبل فتح باب السداد والاكتتاب.

وبينت أنه يجوز لمن يرغب من المواطنين الكويتيين المسجلين طلب زيادة التخصيص لهم من الأسهم التي لم يتم سداد قيمتها خلال الفترة المحددة للسداد والاكتتاب وذلك بحد أقصى عدد 878ر003ر1 سهما أي بما يعادل 1 في المئة من أسهم الطرح وذلك لكل مواطن كويتي إضافة إلى أولاده أو أحفاده المشمولين بولايته أو وصايته من المواطنين الكويتيين المسجلين. وأشارت الى أن الشركة مصدرة أسهم الطرح هي شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (شركة مساهمة كويتية عامة) كما ان نوع الطرح اكتتاب عام مخصص للمواطنين الكويتيين المسجلة أسمائهم لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية كما في يوم 8 سبتمبر 2019.

وذكرت أن العدد الإجمالي لأسهم الطرح في شركة بورصة الكويت 875ر387ر100 سهما يمثل 50 في المئة من رأس المال الحالي المصدر والمدفوع للشركة وسعر السهم 100 فلس بدون علاوة إصدار.

قالت إن الجدول الزمني لعملية الاكتتاب بدأ من اليوم الأحد لحصر المواطنين الكويتيين المسجلين في نظام المعلومات المدنية وتوزيع أسهم الطرح عليهم يوم الاكتتاب في حين ستكون بداية فترة السداد والاكتتاب في فائض الأسهم في 1 أكتوبر المقبل.

وبينت أن نهاية فترة السداد والاكتتاب في فائض الأسهم ستكون في 1 ديسمبر المقبل وسيكون تاريخ تخصيص أسهم الطرح في 8 ديسمبر في حين سيكون تاريخ رد مبالغ الاكتتاب للمكتتبين -المبالغ الفائضة لمن لم يحصل على عدد الأسهم المطلوبة من قبله – في 29 ديسمبر 2019.

وكانت هيئة أسواق المال قد حثت المواطنين مطلع الشهرالجاري على تحديث واستكمال بيانات جميع أفراد أسرهم والمواليد الجدد لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية قبل يوم 8 سبتمبر الجاري.

وتعتبر خصخصة البورصة خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف التنموية الوطنية الطموحة والمحددة في رؤية كويت جديدة 2035 إذ ستعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي وستمنح القطاع الخاص دورا أقوى وفرصة أكبر لتطوير الاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه المرحلة مكملة لمراحل خصخصة شركة بورصة الكويت إذ انتهت الهيئة في 14 فبراير الماضي من المرحلة الأولى من خصخصة الحصة البالغة 44 في المئة 44 في المئة من رأس مال شركة البورصة بترسيه المزايدة على التحالف الفائز.

والتحالف مكون من كل من بورصة أثينا وشركة الاستثمارات الوطنية وشركة الأولى للاستثمار ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار.

كما قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في 18 فبراير الماضي بالاكتتاب في الحصة المخصصة للجهات العامة والبالغة ستة في المئة 6 في المئة من رأس مال شركة البورصة وذلك استيفاء لأحكام المادة (33) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

وأسست شركة بورصة الكويت في عام 2014 وحلت محل سوق الكويت للأوراق المالية لتكون البورصة الرسمية لدولة الكويت في عام 2016 ومنها بدأت مسيرة تطوير السوق عبر اتخاذها إجراءات عدّة منبثقة عن استراتيجية تطوير البنية التحتية والأنظمة التنظيمية والتشغيلية والإلكترونية.