معلمو الأردن يبدأون إضرابهم المفتوح عن العمل

بدأ معلمو الأردن، الأحد، إضراباً مفتوحاً، في خطوة تصعيدية جديدة؛ للمطالبة بعلاوة مالية مستحقة.

وأكد نور الدين نديم، متحدث نقابة المعلمين الأردنيين، في تصريح خاص للأناضول بأن “نسبة الإضراب مئة بالمئة في جميع مدارس المملكة”.

ولفت أن “المعلمون ملتزمون إلتزاماً كاملا بقرار مجلس النقابة، لحين تحقيق مطلبهم، بالحصول على العلاوة المهنية، واسترداد كرامتهم”.

فيما لم يصدر على الفور أي تعليق عن وزارة التربية والتعليم الأردنية، عن مستوى الإضراب وسير العملية التعليمية في مدارس المملكة، مع دخول الإضراب حيز التنفيذ.

ويأتي إضراب المعلمين الأردنيين، بعد قرار نقابتهم بالإجماع حتى “تتحقق العلاوة المالية، ويحاسب المسيء عما تعرضه له المعلمين من اعتداءات في احتجاجات الخميس الماضي”.

وشهدت المملكة، الخميس الماضي، احتجاجات واسعة للمعلمين، طالبوا خلالها الحكومة بصرف علاوة بنسبة 50 بالمئة من الراتب الأساسي (ضمن اتفاق بين الطرفين عام 2014)، وتم استخدام القوة لفض المحتجين.

وتأسست نقابة المعلمين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.‎