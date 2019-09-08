الكندري يسأل وزير الخارجية عن شكوى العراق ضد الكويت في مجلس الأمن

تقدم النائب د. عبدالكريم الكندري بسؤال برلماني إلى وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن شكوى العراق على الكويت في مجلس الأمن والرد الكويتي عليها والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.

وفيما يلي نص السؤال:

تقدمت الجمهورية العراقية في السابع من أغسطس الماضي إلى مجلس الأمن بشكوى يتهم فيها دولة الكويت بأنها تتبع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين واعتباره أن ترسيم الحدود من قبل طرف واحد فعلاً باطلاً بموجب أحكام القانون الدولي.

وعليه الرجاء تزويدي بالتالي:

1- الشكوى التي تقدم بها العراق لمجلس الأمن ضد الكويت.

2 – هل قامت الكويت بالرد على هذه الشكوى؟

3 – ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية تجاه هذه الشكوى؟

