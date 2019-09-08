نتفليكس تبث مسلسلا عن جاسوس إسرائيلي في سوريا

بدأت شبكة نتفليكس في عرض مسلسها الجديد الجاسوس the spay، وهو بطولة الممثل الكوميدي الإنجليزي ساشا بارون كوهين والممثلة الإسرائيلية هادار راتزون روتيم التي تقوم بدور زوجته نادية، والمسلسل من تأليف وإخراج جدعون راف.

وتدور أحداث المسلسل حول الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي استطاع خداع السلطات السورية لسنوات بعد دخوله البلاد باسم كامل أمين ثابت.

ولد الجاسوس كوهين في الإسكندرية بمصر في 26 كانون الأول/ ديسمبر عام 1924، باسم إلياهو بن شاؤول كوهين، لأسرة هاجرت إلى مصر من مدينة حلب السورية.

التحق في طفولته بمدارس دينية يهودية، ثم درس الهندسة في جامعة القاهرة، لكنه لم يكمل تعليمه.

أجاد العبرية والعربية والفرنسية بطلاقة، وانضم للحركة الصهيونية وهو في العشرين من عمره، كما التحق بشبكة تجسس إسرائيلية بمصر بزعامة إبراهام دار، المعروف بجون دارلنغ.

هاجر من مصر نهائيا عام 1957 بعد حرب السويس. وبعد وصوله إسرائيل عمل في البداية في ترجمة الصحافة العربية للعبرية، ثم التحق بالموساد.

تم إعداد قصة مختلقة له لزرعه لاحقا في سوريا، فذهب للأرجنتين عام 1961، وتقول القصة الوهمية إنه سوري مسلم اسمه كامل أمين ثابت، وقد نجح هناك في بناء سمعة جيدة كرجل أعمال ناجح متحمس لوطنه الأصلي سوريا.

وفي بيونس أيرس أيضا، توثقت صداقته بالملحق العسكري أمين الحافظ، الذي أصبح رئيسا لسوريا لاحقا.

انتقل كوهين إلى دمشق عام 1962، حيث بنى علاقات مع شخصيات في أعلى مستويات السلطة وكبار ضباط الجيش ورجال المجتمع والتجارة، وسكن بحي أبو رمانة المجاور لمقر قيادة الجيش السوري.

وتشير تقارير إلى أنه أمد إسرائيل بمعلومات بالغة السرية، كما تقول تقارير غير مؤكدة إنه عرض عليه منصب نائب وزير الدفاع في سوريا.

قال الكاتب الصحفي المصري الراحل، محمد حسنين هيكل، إن المخابرات المصرية هي التي كشفته بعد رصد أحد ضباطها لكوهين ضمن المحيطين بأمين الحافظ في صور خلال تفقده مواقع عسكرية.

لكن الجهات السورية قالت حينها إن أجهزة أمنها هي التي كشفته بمساعدة فنية من جانب روسيا.

خضع عقب ذلك لمراقبة المخابرات السورية التي اعتقلته، وصدر حكم بإعدامه شنقا في ساحة المرجة في دمشق في 18 أيار/ مايو عام 196.

دأبت إسرائيل على مطالبة سوريا برفاته، وترجح مصادر أن الرفض السوري للطلب الإسرائيلي سببه عدم المعرفة بمكان الدفن.

وكان الموساد الإسرائيلي قد استعاد في العالم الماضي في عملية خاصة ساعة اليد التي ارتداها كوهين.

وتم إعطاء ساعته لأرملته نادية في مراسم خاصة في أيار/ مايو الماضي 2018.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل “العملية الخاصة” التي حصلت فيها الموساد على الساعة من سوريا.