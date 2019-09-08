اكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري اليوم الاحد ان قناة (أطفال الكويت) تدعم ثقافة الطفل الكويتي وتزوده بالمعرفة المتنوعة وترسخ قيم إسلامنا الحنيف ومبادئ مجتمعنا وتقاليدنا الأصيلة.

وقال الجبري في تصريح صحفي على هامش افتتاح قناة (اطفال الكويت) التلفزيونية ان القناة ستكون رافدا ثقافيا وترفيهيا جادا لبناء جيل من الشباب الكويتي القادر على تحمل المسؤولية الوطنية.

واضاف ان القناة تواكب تطور العلم والمعرفة وترسخ عادات وقيم المجتمع الكويتي وتعزز الوحدة الوطنية وتغرس قيم الولاء والانتماء الوطني في فكر وعقل اطفال الكويت عبر ما يتم تقديمه لهم من برامج وفقرات متنوعة.

واشار الجبري الى ان وزارة الاعلام تمكنت خلال الفترة التجريبية لبث القناة من تحقيق الاهداف والرؤى التي وضعها القائمون على انشاء هذه القناة الكويتية الوطنية الموجهة للطفل.

واكد ان الوزارة ماضية بنجاح في تحقيق خططها نحو تطوير الاعلام الرسمي الكويتي عبر تحديث الاستديوهات بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة الى جانب تهيئة ونهوض المجالات الأخرى والاهتمام بالعناصر الوطنية عبر تأهيلهم وتدريبهم بالشكل المطلوب.

واعرب عن شكره وتقديره للكوادر الوطنية في تلفزيون الكويت الذين اسهموا بفكرهم وجهدهم وابداعاتهم بكل اخلاص ومثابرة للوصول بقناة اطفال الكويت الى هذا المستوى الراقي والمميز.