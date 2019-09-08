ادى وزراء الحكومة الانتقالية في السودان اليوم الاحد اليمين الدستورية امام رئيس القضاء بابكر عباس ورئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك.

وقال حمدوك في تصريح صحفي ان الوزراء الجدد يسعون لبناء اقتصاد منتج عبر برنامج اصلاحي علاوة على اصلاح مؤسسات الدولة والعدالة الانتقالية واقامة علاقات خارجية متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل ومصلحة السودان.

وتتكون اول حكومة سودانية منذ الاطاحة بالرئيس عمر البشير من 20 وزارة تولت فيها النساء اربعة وزارات فيما سيتم اعلان اسماء وزارتي البنى التحتية والثروة الحيوانية خلال اليومين المقبلين.

وتتمثل اولويات الحكومة بحسب رئيس الوزراء السوداني عند اعلان التشكيل في ايقاف الحرب عبر سلام مستدام لافتا الى تشكيل لجنة مصغرة لوضع اطار عام لهيكلة مفوضية السلام.

وتضمنت الحكومة التي اعلنها رئيس الوزراء تعيين عمر مانيس وزيرا لمجلس الوزراء والفريق اول جمال الدين عمر وزيرا للدفاع والفريق الطريفي ادريس للداخلية ونصر الدين عبدالباري للعدل واسماء عبدالله كأول امرأة تتولى وزارة الخارجية وابراهيم البدوي للمالية والتخطيط الاقتصادي واكرم التوم للصحة.

كما تتضمن تعيين محمد التوم للتربية والتعليم ومدني مدني للتجارة والصناعة وعادل ابراهيم للطاقة والتعدين وياسر عباس للري والموارد المائية وعيسى شريف للزراعة والموارد الطبيعية.

وتم تعيين لينا الشيخ للعمل والتنمية الاجتماعية وانتصار صغيرون للتعليم العالي وفيصل صالح للثقافة والاعلام ويوسف ادم للحكم الاتحادي ونصر الدين مفرح للشؤون الدينية والاوقاف وولاء البوشي للشباب والرياضة.

يذكر ان الجيش السوداني اطاح بالبشير بعد احتجاجات عارمة ضد حكمه في 11 ابريل الماضي.