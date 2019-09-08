وفيات يوم الاحد 8 سبتمبر 2019

محمد هاشم محمود الصفار، «37 عاماً»، شيع، للرجال: حسينية أبو الفضل العباس، الدعية، للنساء: جابر الأحمد، ق6، ش953، م902، ت: 94996028 – 90077344.

هدى محمد صالح العجيل، زوجة صلاح عيسى الرجيب، «57 عاماً»، شيعت، للرجال: السرة، ق2، ش5، م20، للنساء: بيان، ق4، ش4، م14، ت: 66118872 – 25383920.

مشاري محمد مطلق العصيمي، «70 عاماً»، شيع، للرجال: الفيحاء، ق4، ديوان العصيمي، شارع 48، للنساء: النزهة، ق2، شارع محمد صالح الحميضي، م23، ت: 22560688 – 22555560.

عبدالرزاق محمد علي العصفور، «5 أعوام»، شيع، العزاء في المقبرة، ت: 97177226.

فهد راشد سالم بوقماز، «73 عاماً»، شيع، للرجال: كيفان، ق6، شارع عبدالحميد الصانع، ديوان بوقماز، للنساء: كيفان، ق6، ش60، م5، ت: 94442100 – 99993388 – 99778242.

فلوه عايض محمد المجمد العازمي، أرملة سعود نافل الغريب، «74 عاماً»، شيعت، سلوى، ق2، ش7، م10، ت: 99876441.

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