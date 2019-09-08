أجرى منتخب الكويت الوطني لكرة القدم عددا من الحصص التدريبية استعدادا لمواجهة استراليا المرتقبة بعد غد الثلاثاء ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم (قطر 2022) وكأس آسيا (الصين 2023).

وقال مساعد مدرب منتخب الكويت ثامر عناد في تصريح صحفي عقب انتهاء التدريبات اليوم الأحد إن المنتخب سيفرض أسلوبه في المباراة المرتقبة لتجاوز نظيره الاسترالي المصنف الأول في المجموعة الثانية التي تضم أيضا نيبال والصين تايبيه والأردن.

وأوضح أن المنتخب الكويتي وبعد فوزه العريض بسباعية على نظيره نيبال أخيرا استأنف تدريباته لاستكمال تحقيق الفوز معولا على الروح العالية التي التمسها من اللاعبين داعيا الجمهور إلى مساندة (الأزرق) في مباراته المهمة مع استراليا.

وشهد التمرين الذي قاده المدرب الكرواتي روميو جوزاك وأقيم على ملعب الاتحاد مشاركة من جميع اللاعبين.

ويقضي نظام التصفيات بتأهل أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الثمانية وأفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني إلى التصفيات النهائية لبطولة كأس العالم (قطر 2022) إضافة إلى التأهل المباشر إلى كأس آسيا (الصين 2023) في حين تتنافس بقية المنتخبات في المجموعات على 11 مقعدا للبطولة الآسيوية من خلال تصفيات أخرى.