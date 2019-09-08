قال مسؤول في الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية اليوم الأحد إن (الهيئة) أصدرت أخيرا عدة توصيات تتعلق بحظر ورفع الحظر عن استيراد مواد غذائية من عدة دول لأسباب مختلفة.

وذكر أمين سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية في (الهيئة) المهندس عادل السويط في بيان صحفي أن هيئة الغذاء أوصت خلال اجتماعها التاسع برفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الأغنام والأبقار والماعز من قيرغيزستان وذلك بعد انتهاء مرض الجمرة الخبيثة هناك.

وأضاف السويط أن الهيئة أوصت أيضا برفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور من منطقة روستوف سكايا أبلاست الروسية لانتهاء مرض انفلونزا الطيور شديدة الضراوة.

وأوضح أن الهيئة حظرت استيراد جميع أنواع لحوم المجترات الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بكل أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من كازاخستان لتفشي مرض الجمرة الخبيثة.

وذكر أن اللجنة أوصت أيضا بحظر استيراد منتجات (سنيكرز بروتين) و(مارس بروتين) و(بونتي بروتين) و(ملك واي بروتين) بكافة الأحجام نظرا إلى دخول بعض المشتقات “غير الحلال” في صناعتها.

وتأسست هيئة الغذاء بموجب القانون رقم 112 لسنة 2013 وتعني بالاختصاصات ذات الصلة بالغذاء والتغذية ومنها تقرير البرامج والسياسات واللوائح المعنية بتعزيز التغذية بالمجتمع بهدف الحد من انتشار الأمراض غير المعدية.