قال البيت الأبيض في بيان صحفي اليوم الاحد ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب يتمنى لصديقه سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الشفاء العاجل ويتطلع لاستقباله في واشنطن بمجرد تماثله للشفاء.

وقال البيان انه تم إبلاغ الرئيس الأمريكي اليوم الأحد أن سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح سيؤجل زيارته المقررة في ال 12 سبتمبر الجاري إلى البيت الأبيض بعد ان ادخل إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال الفحوصات الطبية.

وأكد البيان ان سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح هو قائد يحظى باحترام كبير وقد ظل شريكا هائلا للولايات المتحدة في مواجهة التحديات في المنطقة.