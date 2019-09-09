البراك ناعياً العصيمي: سيبقى نقطة مضيئة في تاريخ الكويت وذاكرة الوطن

نعى النائب السابق مسلم البراك من منفاه في اسطنبول النائب السابق الراحل مشاري العصيمي ، وقال البراك في نعيه:

مسلم البراك من منفاه في أسطنبول :

بمزيد من الحزن والأسى أنعي النائب السابق الزميل/ مشاري العصيمي الذي وافته المنية يوم أمس الأول وكان له رحمة الله سجلاً حافلاً في العمل البرلماني وبصمات واضحة في العمل التشريعي بحكم تخصصه ونشاطه الملحوظ في اللجنة التشريعية وعلاقة متميزة مع زملائه بدماثة أخلاقه وقبل ذلك كان له دور كبير في مؤسسات المجتمع المدني عندما كان رئيسا لجمعية المحامين وكان له دور فاعل ًخلال فتره الانقلاب على الدستور حيث شارك بفعالية في مجموعه ال 45 التي لعبت دوراً فاعلاً في إعادة الديمقراطية مع المجموعة النيابية وكان رحمه الله صلباً متميزاً في الدفاع عن الدستور وضروره تطبيق مضامينه وستبقى يا أبو طارق نقطة مضيئة في تاريخ الكويت وذاكرة الوطن لا تنسى ابنائها البررة نسال الله جلت قدرته له الرحمة والمغفرة و أن يسكنه فسيح جناته ولأسرته الكريمة حسن العزاء.

وإنا لله وإنا اليه لراجعون

أسطنبول

حُرر في :-

2019-9-9م

10- محرم – 1441هـ