“الصحة”: استحداث ادارة جديدة للمسؤولية الطبية

قالت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين ان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح اصدر قرارا وزاريا استحدث بموجبه إدارة جديدة بالوزارة تختص بالمسؤولية الطبية تتبع وكيل الوزارة مباشرة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي ان القرار نص على ان تضم الادارة الجديدة ثلاثة أقسام أحدها لشكاوى وتحقيقات المسؤولية الطبية والثاني لمتابعة قضايا المسؤولية الطبية اضافة الى قسم ثالث للدراسات ومتابعة المسؤولية الطبية.

وأضافت انه بموجب القرار ان الادارة ستعمل عبر اقسامها على استقبال أصحاب الشكاوى من القطاع الحكومي والقطاع الأهلي وإعداد قاعدة معلومات عن الشكاوى وإعداد المذكرات اللازمة للتصرف في الشكاوى والتحقق من مدى التزام المشكو في حقهم بالقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية.

وذكرت انها تقوم كذلك بتنظيم ومتابعة عرض الشكاوى على لجان المسؤولية الطبية لإجراء التحقيقات اللازمة من النواحي الطبية والفنية والقانونية لتحديد المسؤولية عن الخطأ الشخصي أو الخطأ المرفقي ان ثبت وتحديد المسؤولية وتقييم جسامة الضرر الناتج عن الخطأ الطبي.