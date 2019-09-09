كلف مجلس الوزراء الكويتي اليوم الإثنين الجهات المعنية بتكثيف الجهود والاستعجال في استكمال جميع الأعمال لتشغيل الخدمات في المرافق الحكومية بمدينتي (صباح الأحمد) و(الخيران) السكنيتين وفق الجدول الزمني المعد من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

جاء ذلك في البيان الصادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث أحيط (المجلس) علما بتوصية لجنة الخدمات العامة بشأن إجراءات الجهات الحكومية المعنية بشأن آلية تشغيل الخدمات العامة في المدينتين.

وقرر المجلس في هذا الصدد تكليف الجهات المعنية كل فيما يخصه بتكثيف الجهود والاستعجال في استكمال كافة الأعمال لتشغيل الخدمات وموافاة المؤسسة خلال أسبوعين من تاريخه بالخطوات التي اتخذتها تلك الجهات تنفيذا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بهذا الشأن.