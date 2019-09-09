وافق مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الإثنين على مشروع قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية ورفعه إلى سمو نائب الأمير تمهيدا إلى إحالته لمجلس الأمة (البرلمان).

ويستهدف مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية الذي يعد أبرز مشروعات رؤية (كويت جديدة 2035) أن تكون الكويت مركزا تجاريا للمنطقة ككل بحكم عدة اعتبارات أبرزها موقعها الجغرافي المهم ومجاورتها لنحو 200 مليون شخص.

ويضم مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية خمس جزر هي (عوهة ومسكان ووربة وبوبيان وفيلكا) وجزء من بر الصبية بمساحة تقديرية غير نهائية تبلغ نحو 1700 كيلومتر مربع.