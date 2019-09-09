أعرب مجلس الوزراء الكويتي اليوم الإثنين عن “عميق الارتياح” لحالة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الصحية بعد دخول سموه أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال الفحوصات الطبية.

جاء ذلك في البيان الصادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

وأوضح البيان أن سمو رئيس مجلس الوزراء قد أحاط (المجلس) علما بدخول سمو أمير البلاد أحد المستشفيات في الولايات المتحدة لاستكمال الفحوصات الطبية مبتهلا إلى الباري عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية وأن يحفظ سموه سندا وذخرا لوطنه وشعبه لمواصلة عطائه ونشاطه المعهود.

يذكر أن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح صرح أمس الأحد بأن حضرة صاحب السمو أمير البلاد قد دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة لاستكمال الفحوصات الطبية مبتهلا إلى الباري عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية.