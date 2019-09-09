وفيات يوم الاثنين 9 سبتمبر 2019

رمضان محمد مبارك العنزي، 83 عاماً، «شيع»، الرجال: الروضة، ق2، شارع سليمان الكحيل، صالة دسمان، ت: 50675777، النساء: القيروان، ق2، ش330، م32

صبحي محيي الدين محمد سلمان، 60 عاماً، «شيع»، الرجال: جابر العلي، ق6، ش15، م35، ت: 55735515، النساء: الفنطاس، ق2، ش9، م18، ت: 94198885

رجا مبارك رجا المعصب، 89 عاماً، «شيع»، الرجال: اشبيلية، ق2، ش204، م29، ت: 97799055، النساء: الرابية، ق3، ش30، م18، ت: 66041960

مطلق أحمد مطلق السهو، 65 عاماً، «شيع»، الرجال: اليرموك، ديوان السهو، ق4، ش1، م12، مقابل سوق الجمعة خط المطار القديم، ت: 50525252، النساء: مبارك الكبير، ق1، ش20، م49، ت: 94000722

مريم عبدالله الدخيل الشايع، 75 عاماً، «شيعت»، الرجال: الفيحاء، ق7، شارع عبدالعزيز المزيني، ديوان الشايع، ت: 99771987، النساء: النزهة، ق3، شارع عبدالرحمن الفارس، م44، ت: 99779894

كلثم صقر عبدالله الفهد، أرملة، هندي يوسف حسين الحمدي، 85 عاماً، «شيعت»، الرجال: العزاء في مقبرة الصليبخات فقط، ت: 55640099 – 66221115، النساء: القرين، ق2، ش13، م12، ت: 66557759 – 66175575

عايشة شهاب أحمد العيسى، زوجة، سليمان عبدالرحمن الجري الجار الله، 70 عاماً، «تشيع بعد صلاة عصر الثلاثاء، الرجال: الخالدية، ق4، ش40، م5، ت: 97829278، النساء: القصور، ق1، ش45، م17، ت: 50209077