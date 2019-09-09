اصدرت ادارة الغذاء والدواء الامريكية (اف.دي.اي) اليوم الاثنين رسالة تحذير لاحدى الشركات المنتجة للسجائر الالكترونية توجب عليها تعديل سياستها التسويقية “غير القانونية” التي تدعي بأن منتجاتها اقل ضررا من السجائر العادية.

وتلزم رسالة التحذير الموجهة لشركة (جول) المنتجة للسجائر الالكترونية الاكثر رواجا في اوساط الشباب بالتوقف عن تسويق منتجاتها على انها “بديل اكثر امانا للسجائر العادية” تحت طائلة فرض غرامات عليها او مصادرة منتجاتها.

وقال مفوض (اف.دي.اي) بالوكالة نيد شاربلس في بيان “يتعين على الشركات ان تثبت بأدلة علمية ان منتجها اقل خطرا او ضررا” مؤكدا ان (جول) “تجاهلت القانون”.

واعرب شاربلس عن قلقه بشأن سياسة الشركة الترويجية في المدارس الامريكية بشكل خاص بناء على شهادة طالب قال إن ممثلا عن الشركة زار مدرسته وبين له إن سجائر (جول) الالكترونية “اكثر أمانا من السجائرالعادية”.

واعلنت السلطات الصحية الامريكية الاسبوع الماضي عن تسجيل ثالث حالة وفاة في البلاد مرتبطة باستخدام السجائر الالكترونية وقعت في ولاية (إنديانا) بالوسط الغربي للولايات المتحدة.

وتعتبر (إلينوي) الولاية الأمريكية التي تسجل العدد الأكبر من حالات الإصابة بالأمراض التنفسية المرتبطة بتدخين السجائر الإلكترونية مع تسجيل 22 حالة مؤكدة و12 حالة محتملة.