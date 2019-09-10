رسميا.. تعليق أعمال البرلمان البريطاني حتى 14 أكتوبر

علقت الحكومة البريطانية، فجر الثلاثاء، أعمال البرلمان البريطاني لمدة خمسة أسابيع تنتهي في 14 أكتوبر، أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المحدّد لبريكست، وذلك إثر جلسة

وجاء ذلك إثر جلسة رفض خلالها النواب مجدداً طلب رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وهذا التعليق المثير للجدل، والذي انتقده رئيس مجلس العموم جون بيركو، الذي أعلن تنحيه عن منصبه، حصل وسط جوّ محموم تخلّلته احتجاجات شديدة من جانب المعارضة.

وتتهم المعارضة رئيس الوزراء بوريس جونسون بمحاولة منع النواب من دراسة خطة بريكست .

وتعد هذه أول مرة، منذ أكثر من 70 عاما، تعلق فيها الحكومة مجلس العموم عندما تواجه معارضة.