الكندري: على الوزراء الاستفادة من خبرات اللجان الأهلية التطوعية وعدم التعامل معها بندية

أوضح النائب د. عبدالكريم الكندري بأن اللجان التطوعية التي يأسسها المواطنون كتلك المتعلقة بقضايا السكن أو متابعة تطور المشاريع هي من أهم أدوات الضغط التي يجب أن يتم الانصات إليها من قبل الوزراء والمسئولين بالدولة كونها تعبر عن نبض الشارع وتعكس الواقع الحقيقي لمشاكل المواطنين وتنقل للمجتمع القضايا التي يعيشها أصحابها بشكل دقيق.

وأكد النائب د. الكندري أن الانصات لهذه المجاميع يساعد على معرفة مكامن الخلل في الكثير من المشاريع بل يساهم في تقديم حلول أفضل من التي يقترحها بعض المسئولين الذين ينظرون إلى الأمور من جانب نظري في حين أن هذه المجاميع واللجان التطوعية تحمل حلولاً عملية للكثير من المشاكل التي يتعايشون معها بشكل يومي .

وطالب د. الكندري الوزراء والمسئولين بضرورة الاجتماع مع هذه اللجان والاستماع لهم ومحاورتهم والاستفادة من الخبرات المتولدة لديهم وعدم اعتبارها والتعامل معها بندية فهم في النهاية مواطنون يسعون لايجاد حلول لمشاكل عجزت الحكومة عن حلها أو تراخت في النظر بها .