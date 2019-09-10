تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الثلاثاء رسالة من صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقالت وكالة الانباء السعودية (واس) ان الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي قام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين خلال استقبال العاهل السعودي له اليوم في مكتبه بقصر السلام في جدة.

ونقل الشيخ صباح لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير صاحب السمو أمير البلاد فيما حمله الملك سلمان تحياته لسموه متمنيا له دوام الصحة والعافية.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الأمير تركي بن محمد ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم السالم.

كما حضره من الجانب الكويتي الشيخ الدكتور أحمد الناصر المحمد الصباح مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسفير الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الصباح.