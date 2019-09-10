الكويت – 10 – 9 (كونا) -– قالت وزارة التربية الكويتية إن مدارس المرحلة الثانوية استقبلت اليوم الثلاثاء 81491 طالبا وطالبة في أول أيام انتظامهم بالعام الدراسي الجديد (2019 -2020) ليبلغ بذلك إجمالي عدد الطلاب في مختلف المراحل التعليمية 414474 طالبا وطالبة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن الوكيل المساعد لقطاع التعليم العام أسامة السلطان قام بجولة تفقدية على عدد من مدارس منطقة مبارك الكبير التعليمية شملت مدرسة (حفصة المتوسطة بنات) و(سبيكة العنجري الابتدائية بنات) و(روضة المرح) وذلك للإطلاع على سير العملية التعليمية.

ونقل البيان عن السلطان قوله إن وزارة التربية تولي الاستعدادات للعام الدراسي الجديد أولوية قصوى وتحرص عبر فرقها المعنية على متابعة التجهيزات في جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية بما يسهم في توفير سبل الراحة وتهيئة البيئة التعليمية أمام الطلاب.

وشدد على أهمية التواجد في الميدان التربوي للتأكد من جهوزية كل مرافق المدارس لخلق بيئة مدرسية جاذبة ومريحة للطلاب.

كما نقل البيان عن مديرة مدرسة (الرابية الثانوية بنات) حنان الجديع قولها إن فريقا من إدارة المدرسة شمل المعلمات والإداريات عمل على وضع خطة عامة للصيانة والتجهيزات المقررة لمبنى المدرسة فضلا عن إعداد الفصول الدراسية.

وأفادت الجديع بأن الفريق قام بمتابعة عملية الصيانة الخاصة بأجهزة التكييف ودورات المياه ومصارف الشرب وتنظيف الفصول والساحات المدرسية والتخلص من التالف فضلا عن تشكيل لجنة خاصة لتوزيع الكتب المدرسية ومتابعة النواقص فيها إن وجد.

يذكر أن 87111 طالبا وطالبة في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بمختلف المناطق التعليمية دشنوا الأحد الماضي العام الدراسي الجديد تلاهم طلاب المرحلة المتوسطة.

وتضمنت استعدادات وزارة التربية لهذا العام استقطاب جميع العناصر الوطنية من مخرجات كليات إعداد المعلم في مختلف التخصصات وأكثر من 700 معلم من ذوي الكفاء في حين عقدت دورات تدريبية لللمعلمين الجدد لإكسابهم أساسيات العمل الإداري وكيفية التعامل مع الطلبة وطرق التدريس والمنهج والوسائل التدريسية والتعليمية.

وشهد هذا العام افتتاح 20 مدرسة جديدة تم تشغليها وتوفير مستلزماتها المادية والبشرية بنجاح بواقع 4 رياض أطفال و6 مدارس للمرحلة الابتدائية و3 للمتوسطة و7 للثانوية. (النهاية) م ر ف / ط أ ب