وفيات يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

آيات سعود عبدالعزيز العبدالغفور، 26 عاماً، «شيعت»، الرجال: صباح السالم، ق8، ش1، ج1، م1، ت: 60402277، النساء: اليرموك، ق3، ش3، م19، ت: 90993541

عثمان علي ناصر النجدي، 85 عاماً، «شيع»، الرجال: ديوان النجدي، كيفان، ق2، شارع فهد الصبيح، م1، ت: 99297776، النساء: السرة، ق1، شارع علي بن أبي طالب، م307، ت: 66655062

حمد محمد الحمد العيار، 71 عاماً، «شيع»، قرطبة، ق1، ش1، م84، ت: 99996911

مريم نجف محمد رضا، زوجة/ خليل عبدالله حسين التركي، 74 عاماً، «تشيع التاسعة صباح الأربعاء»، الرجال: مسجد الإمام الحسن، بيان، ت: 99066065، النساء: بيان، ق9، ش1، ج4، م28، ت: 94466886

خالد عبدالله عبدالرزاق العبدالكريم، 66 عاماً، «شيع»، الرجال: العزاء في المقبرة، ت: 90918605، النساء: الزهراء، ق8، ش800، م95، الدور الأول، شقة 5، ت: 99675554

صالح عبدالله علي القبندي، 67 عاماً، «شيع»، الرجال: الفنطاس، ق4، ش17، م12، ت: 50507067، النساء: الزهراء، ق6، ش43، م8، ت: 90025511

أمل عثمان إبراهيم بوعركي، زوجة/ خالد الجيران، 65 عاماً، «شيعت»، الرجال: كيفان، ق4، ش48، م9، ديوان بوعركي، ت: 99060313، النساء: كيفان، ق7، ش74، م2، ت: 99303043

عبدالله حسن محمد الشهابي، 89 عاماً، «شيع»، الرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، ت: 97103005، النساء: السلام، ق4، ش412، م13، ت: 99700144

راشد عبدالنبي حيدر شيرازي، 75 عاماً، «شيع»، الرجال: السالمية، ق10، شارع عمان، حسينية الحاج حبيب البلوشي «الحيدرية»، ت: 99515621، النساء: العدان، ق2، ش37، م24، ملاحظة: العزاء حتى اليوم الأربعاء

علي جاسم بن علي الصباغة، 91 عاماً، «شيع»، الرجال: مسجد البحارنة، الدعية، ت: 99171712، النساء: حسينية بوشهري، الشعب، ق6، ش69، م8

عبدالله محمد علي الخباز، 54 عاماً، «يشيع بعد صلاة عصر الأربعاء»، الرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، ت: 99110661، النساء: عبدالله المبارك، ق9، ش918، م52، ت: 90001970