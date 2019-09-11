أعلنت آبل اليوم عن هاتفيّ iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max ، اللذين يمثلان توجهًا احترافيًا جديدًا في عالم iPhone تقدم من خلاله آبل أداءً متطورًا للمستخدمين الراغبين في الحصول على أفضل هاتف ذكي على الإطلاق.

وتتميز شاشة Super Retina XDR الجديدة بكونها شاشة احترافية تتمتع بأفضل مستوى من السطوع في أي جهاز iPhone. وتوفر شريحة A13 Bionic التي صممتها آبل أداء لا نظير له لإنجاز المهام اليومية مع تحقيق قفزة غير مسبوقة في عمر البطارية لاستخدام الجهاز طوال اليوم من دون قلق. هذا بالإضافة إلى نظام جديد ثلاثي الكاميرات يوفر تجربة كاميرا على مستوى احترافي ويشمل كاميرا واسعة للغاية وكاميرا واسعة وكاميرا مقربة للمسافات، ما يضفي تحسينات هائلة تلمسها عند التصوير في الضوء الخافت، إلى جانب الاستمتاع بجودة فيديو هي الأعلى في هاتف ذكي، ما يسمح لك بتصوير فيديوهات الحركة بكل سهولة.

يأتي كل من iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max بأربعة ألوان خلابة بما فيها لون أخضر الليل الجديد بجماله الفائق، وسيتوفران للطلب المسبق ابتداءً من الجمعة 13 سبتمبر وفي المتاجر ابتداءً من الجمعة 20 سبتمبر.

قال فيليب شيلر، نائب الرئيس الأول لقسم التسويق حول العالم في شركة آبل: “إن iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max هما الأقوى والأكثر تطورًا من بين كل الهواتف الذكية التي أنتجتها آبل. فهما مزوّدان بتكنولوجيا متطورة يمكن للمحترفين الاعتماد عليها لإنجاز عملهم، وكذلك أي شخص يريد الحصول على أفضل جهاز صنعناه، حتى وإن لم يكن من المحترفين. فهاتف iPhone 11 Pro يتميز بنظام ثلاثي الكاميرات هو الأول من نوعه في iPhone والأفضل على الإطلاق من بين كل الكاميرات التي صنعناها، حيث إنه يتيح لعملائنا مجالًا أوسع من الحرية الإبداعية بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ميزات تعديل الصور والفيديو المتطورة في نظام iOS 13. كما أن شاشة Super Retina XDR هي الشاشة الأكثر سطوعًا وتطورًا في iPhone، بينما ترسي شريحة A13 Bionic معايير جديدة لأداء الهواتف الذكية والكفاءة في استهلاك الطاقة.“

كل ما تود معرفته عن هاتفي iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max

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تصميم وشاشة Pro

تميز iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max بتصميم من الزجاج المركب غير اللامع من الخلف وشريط مصنوع من الستانلس المصقول، ويأتي بأربعة ألوان مذهلة بما فيها لون أخضر الليل الجديد بجماله الملفت. ولأن الأجهزة الأكثر قوة لابد لها من تصميم متين، فإن iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max يتميزان بأقوى زجاج في هاتف ذكي ويقعان ضمن تصنيف iP68 في مقاومة الماء لغاية عمق 4 أمتار لغاية 30 دقيقة، بالإضافة إلى أن التصميم يضمن حمايتهما من انسكاب السوائل الذي يمكن أن يحدث يوميًا بما في ذلك انسكاب القهوة والصودا.

توفر شاشة Super Retina XDR الجديدة، وهي شاشة OLED مصممة خصيصًا، للمستخدمين تجربة مشاهدة غامرة بوضوح HDR للأفلام والفيديوهات عالية الدقة مع سطوع يصل إلى 1,200 شمعة/المتر المربع. وتتميز شاشة Super Retina XDR بدعم مجموعة ألوان كبيرة مع إدارة الألوان على مستوى النظام بالكامل وتكنولوجيا True Tone لتستمتع معها بتجربة مشاهدة طبيعية وواقعية أكثر. ومع نسبة تباين 2,000,000:1 مع درجات لون أسود حقيقية وواقعية، يمكن للمستخدمين المحترفين الاستمتاع بتجربة مشاهدة أكثر حيوية للفيديوهات والصور بوضوح HDR، هذا بالإضافة إلى أن شاشة Super Retina XDR أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة. ويمكن للعملاء التفاعل مع تطبيقاتهم المفضلة بسرعة وسلاسة بفضل ردود الفعل اللمسية المدمجة في قلب نظام iOS 13 لتوفر اختصارات للتطبيقات تساعدك على إنجاز المهام اليومية مباشرة من الشاشة الرئيسة، بما في ذلك التقاط صور السيلفي في تطبيق الكاميرا، أو مراجعة أحد المواعيد في تطبيق التقويم، أو معاينة إيميل داخل تطبيق البريد بمجرد نقرة بسيطة.

الأداء الأسرع مع أفضل عمر بطارية

توفر شريحة A13 Bionic، الشريحة الأسرع في أي هاتف ذكي على الإطلاق، أداءً لا يُضاهى لإنجاز المهام اليومية التي يؤديها iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max، وتتميز بوحدة معالجة مركزية ووحدة معالجة رسومات غرافيك أسرع بما يصل إلى 20 بالمئة من شريحة A12. كما أن شريحة A13 Bionic مصممة للتعلم الآلي ومزودة بمحرك عصبي Neural Engine أسرع لتحليل الصور والفيديوهات في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى مسرّعان جديدان للتعلم الآلي يسمحان لوحدة المعالجة المركزية بإجراء أكثر من تريليون عملية في الثانية. وحين تجتمع شريحة A13 Bionic مع نظام iOS 13 يقدمان أفضل منصة للتعلم الآلي في هاتف ذكي.

كل هذا التفوق في الأداء ورسومات الغرافيك والتعلم الآلي يصاحبه قفزة غير مسبوقة في عمر البطارية، حيث يوفر iPhone 11 Pro عمر بطارية أطول بما يصل إلى أربع ساعات في اليوم مقارنة بجهاز iPhone Xs، بينما يوفر iPhone 11 Pro Max عمر بطارية أطول بما يصل إلى خمس ساعات مقارنة بجهاز iPhone Xs Max.

نظام كاميرا Pro للجميع

يقدم iPhone 11 Pro نظامًا ثلاثي الكاميرات يقلب معايير التصوير بشكل جذري يشمل كاميرا واسعة للغاية وكاميرا واسعة وكاميرا مقربة للمسافات، وهو مدمج في قلب نظام iOS ليتيح تجربة كاميرا على مستوى احترافي مصممة للجميع

يرسي كلٌ من iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max معيارًا جديدًا في عالم تصوير الفيديو، حيث يوفران أعلى جودة فيديو في هاتف ذكي. وتسجّل كل كاميرا في النظام ثلاثي الكاميرات فيديوهات 4K مذهلة مع نطاق ديناميكي أوسع وتثبيت سينمائي للفيديو. ويجعل نطاق رؤية الأوسع والمستوى البؤري الأكبر من الكاميرا الواسعة للغاية كاميرا رائعة لتصوير فيديوهات الحركة. ويمكن للمستخدمين التكبير والتصغير للتبديل بين الكاميرات الثلاثة، بينما تعمل ميزة تقريب/إبعاد الصوت على التوفيق بين الصوت وإطار الفيديو للحصول على صوت أكثر ديناميكية. ومع نظام iOS 13، يحصل الجميع على أدوات قوية لتعديل الفيديو منها التدوير والقص وزيادة التعريض للضوء واستخدام الفلاتر مع الفيديوهات في التو واللحظة. ومن السهل إجراء كل هذه التعديلات ومراجعتها في لمحة، ما يجعل المبتدئين قادرين على إنتاج مشروعات فيديو بجودة احترافية.

نظرًا للتكامل الدقيق بين الأجهزة والبرامج، يستطيع كلٌ من iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max الارتقاء بتجربة الكاميرا التقليدية بطريقة لا يقدر عليها إلا Apple. فالكاميرا الواسعة للغاية الجديدة كليا تُحدث تغييرًا جذريًا في تجربة الكاميرا من خلال التقاط مشهد أوسع أربع مرات، ما يجعلها مثالية لالتقاط صور المناظر الطبيعية والمباني المعمارية والتصوير في الأماكن الضيقة وغير ذلك الكثير. ويحتوي المستشعر الواسع الجديد على Focus Pixels بنسبة 100 بالمئة ليسمح بنمط الليل وتحسينات كبيرة في التقاط الصور في الإضاءة الخافتة في الداخل والخارج، والنتيجة هي الحصول على صور أكثر سطوعًا بألوان طبيعية وتشويش أقل.

يرتقي النظام ثلاثي الكاميرات بصور بورتريه إلى مستوى جديد، حيث يسمح بإمكانية الاختيار بين إطار الكاميرا الواسعة والكاميرا المقربة للمسافات، فيتيح نمط بورتريه مع نطاق رؤية أوسع يكون مثاليًا عند التقاط صور بورتريه لعدة أشخاص. أما الكاميرا المقربة للمسافات فتتميز بفتحة عدسة أكبر ƒ/2.0 لالتقاط ضوء أكثر بنسبة 40 بالمئة مقارنة بجهاز iPhone Xs لتحظى بصور وفيديوهات أفضل.

يستخدم الجيل الجديد من ميزة HDR الذكية التعلم الآلي المتطور للتعرف على الأهداف الموجودة داخل إطار الصورة ثم تستخدم تلك الميزة ذكاءها لتسلط الضوء عليها مرة أخرى للحصول على صور طبيعية بتفاصيل مذهلة. كما يتوفر فلاش True Tone جديد أكثر سطوعًا بنسبة 30 بالمئة. وبالإضافة إلى ذلك، سيتوفر في وقت لاحق من هذا الخريف نظام Deep Fusion، وهو نظام جديد لمعالجة الصور يعمل بفضل المحرك العصبي Neural Engine في شريحة A13 Bionic. ويستخدم Deep Fusion التعلم الآلي المتطور لمعالجة الصور بدقة البكسل لتحسين تركيب الصورة وتفاصيلها وتقليل الضوضاء في كل جانب من جوانبها.

توفر واجهة الكاميرا بتصميمها الجديد تجربة غامرة تعمل إلى جانب النظام ثلاثي الكاميرات والشاشة التي تغطي الواجهة بالكامل لتسمح للمستخدمين برؤية ما يقع خارج إطار الصورة والتقاطه فيها. وللمرة الأولى، أصبح بإمكان المستخدمين تسجيل الفيديو بسهولة من دون الحاجة إلى الخروج من نمط ”صورة“ مع ميزة QuickTake عن طريق الضغط باستمرار على غالق الكاميرا لبدء التسجيل.

تقدم كاميرا TrueDepth الجديدة كاميرا 12MP جديدة مع نطاق رؤية أوسع لالتقاط صور سيلفي، كما أن الجيل الجديد من ميزة HDR الذكية يتيح التقاط صور طبيعية، وتتمتع فيديوهات السيلفي المعبرة بطلّة جديدة تمامًا مع كاميرا TrueDepth التي أصبح بإمكانها تسجيل فيديو 4K بما يصل إلى 60 إطارًا في الثانية والتصوير بالحركة البطيئة بمعدل 120 إطارًا في الثانية.

كل ما تود معرفته عن هاتفي iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max

ميزات إضافية

تستخدم شريحة U1 الجديدة التي صممتها Apple تكنولوجيا النطاق فائق العرض التي تُستخدم لأول مرة في هاتف ذكي من أجل إتاحة ميزة الإدراك المكاني. ومع توفر 13.1 في 30 سبتمبر، تشهد ميزة AirDrop تطورًا جديدًا من خلال توفير اقتراحات تأخذ الموقع في الاعتبا.

أصبحت ميزة Face ID، وهي طريقة التحقق بالتعرف على الوجه الأكثر أمانًا في هاتف ذكي، أسرع بما يصل إلى 30 بالمئة وأسهل في الاستخدام مع أداء مُحسّن من مسافات متنوعة ودعم من زوايا أكثر.

يقدم الصوت المكاني تجربة صوت محيطي غامر ويوفر Dolby Atmos صوتًا قويًا ومثيرًا في iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max.

شبكة LTE من فئة Gigabit لغاية 1.6Gbps وشبكة Wi-Fi 6 اللتان تسمحان بسرعات تنزيل أكبر وشرائح SIM مزدوجة مع eSIM.

مع نظام iOS 13

يوفر نظام iOS 13 في iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max تجربة في غاية السلاسة بفضل التكامل بين البرامج والأجهزة الذي لا يوجد في أي هاتف ذكي آخر. ويأتي iOS 13 بطلّة جديدة آسرة مع نمط التعتيم، وهو طريقة أكثر خصوصية لتسجيل الدخول في التطبيقات ومواقع الويب مع ميزة تسجيل الدخول باستخدام Apple ID، وتجربة الخرائط الجديدة كليًا.

مع الميزات المتطورة في الكاميرا والصور، أصبح تعديل الصور أكثر شمولًا وبساطة بفضل أدوات قوية جديدة التي يمكن استخدامها أيضًا في تعديل الفيديو. ويمكن إجراء تعديلات في إضاءة بورتريه مباشرة من تطبيق الكاميرا لتعديل شدة الإضاءة المسلطة على أحد الأهداف، بالإضافة إلى تأثير الضوء العالي الأحادي الجديد الذي يضفي على الصور الملتقطة بنمط بورتريه لمسة أحادية اللون في غاية الجمال.

الأسعار والتوفر

سيتوفر iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max بموديلات بسعة 64GB و256GB و512GB بالألوان أخضر الليل، والرمادي الفلكي، والفضي، والذهبي، بسعر يبدأ من 4,219 درهم إماراتي و درهم إماراتي 4,639، على التوالي. يمكن للعملاء أيضًا الحصول على iPhone 11 Pro بسعر 2,939 درهم إماراتي مع برنامج الاستبدال وiPhone 11 Pro Max بسعر 3,359 درهم إمارات مع برنامج الاستبدال من apple.com وفي تطبيق Apple Store وفي متاجر Apple Store، كما يتوفر iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max من خلال موزعي آبل المعتمدين وبعض شركات الاتصالات (قد تختلف الأسعار).

سيكون بإمكان العملاء في الولايات المتحدة وبورتو ريكو وجزر فرجن الأمريكية وأكثر من 30 بلدًا ومنطقة طلب iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max مسبقًا ابتداءً من الساعة 5 ص بتوقيت PDT يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر، وسيبدأ توفر الأجهزة يوم الجمعة، 20 سبتمبر.

بالنسبة للعملاء الذين يرغبون استبدال جهازًا حاليًا أو الإنضمام إلى برنامج ترقية iPhone أو القوم بترقية الجهاز من خلاله، فيمكنهم استخدام تطبيق Apple Store على iPhone للحصول على قبول مسبق قبل الساعة 9 م بتوقيت PDT يوم الخميس، 12 سبتمبر، قبل بدء طلب iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max المسبق.

سيتوفر نظام iOS 13 يوم 19 سبتمبر كتحديث مجاني للبرامج لأجهزة iPhone 6s أو أحدث. ستتوفر ميزات إضافية في البرامج يوم 30 سبتمبر مع iOS 13.1.6

ستتوفر Apple Arcade في متجر App Store مع iOS 13 من خلال اشتراك شهري بسعر درهم إماراتي 19.99 شهريًا، وستصدر الخدمة مع تجربة مجانية لمدة شهر واحد. يحصل المستخدمون على إمكانية وصول غير محدود إلى الكتالوج الكامل الذي يشمل أكثر من 100 لعبة جديدة حصرية يمكن الاستمتاع بها على iPhone وiPad وiPod touch وMac وApple TV.

ستتوفر خدمة Apple TV+ في تطبيق Apple TV على iPhone وiPad وApple TV وiPod touch وMac ومنصات أخرى، بما في ذلك عبر الإنترنت (tv.apple.com) بسعر درهم إماراتي 19.99 شهريًا، مع تجربة مجانية لمدة سبعة أيام. بدءًا من اليوم، يستطيع العملاء الذين يشترون iPhone الاستمتاع بخدمة Apple TV+ مجانًا لمدة عام واحد.

تنضم خدمة Apple Arcade في متجر App Store وApple TV+ في تطبيق Apple TV إلى خدمات Apple المبتكرة الأخرى التي تشمل Apple Music وApple News+ وApple Pay وiCloud.

سنعرض على كل عميل يشتري iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max من آبل الإعداد الشخصي المجاني في المتجر أو عبر الإنترنت لمساعدته في تخصيص iPhone من خلال تقديم المساعدة في نقل البيانات، ومحو البيانات من الجهاز القديم، وإعداد الإيميل، وعرض تطبيقات جديدة عليه من متجر App Store، والمزيد.

يستطيع العملاء تمديد الضمان المحدود من خلال AppleCare+ وAppleCare+ Theft and Loss للحصول على أولوية الوصول إلى الدعم التقني على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

من يريد معرفة المزيد حول iPhone 11 وiPhone 11 Pro يستطيع الانضمام إلى إحدى جلسات ”تلميحات سريعة“ الجديدة التي تقدمها Apple ضمن برنامج Today at Apple. جلسات ”تلميحات سريعة“ هي جلسات سريعة مدتها 15 دقيقة من دون حجز مسبق تركز على بعض ميزات iPhone الأكثر شيوعًا، مثل التصوير. تبدأ جلسات ”التلميحات السريعة“ الجديدة يوم الجمعة 20 سبتمبر.