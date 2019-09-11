قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الاربعاء إن إجمالي عدد الركاب في مطار الكويت الدولي بلغ 5ر4 مليون راكب خلال الاشهر الثلاثة الماضية.

وأوضحت الادارة في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان عدد المغادرين منهم بلغ 3ر2 مليون مسافر بينما وصل عدد القادمين الى 1ر2 مليون مسافر.

وأضافت أن إجمالي حركة طائرات الركاب في نفس الفترة 4ر31 الف طائرة بلغ عدد المغادرة منها نحو 7ر15 الف طائرة في حين وصل عدد القادمة إلى 7ر15 الف.