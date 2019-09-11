أعلنت شركة (مجمع شمول) الكويتية السعودية المشتركة ترسية أعمال تصميم وبناء المرحلة الأولى من مجمع (الأفنيوز – الرياض) التجاري على شركة (نسما وشركاهم للمقاولات) بقيمة 150ر6 ريال سعودي نحو (64ر1 مليار دولار).

وقالت شركة (مجمع شمول) التجارية في بيان صحفي اليوم الاربعاء ان المرحلة الأولى من المشروع تشمل بناء المجمع التجاري بأكمله ومواقف السيارات والحدائق والطرق الداخلية.

وأضافت ان مشروع (الأفنيوز – الرياض) سيشكل علامة فارقة في سوق التجزئة بالمملكة العربية السعودية وفي المنطقة ككل بما سيقدمه من تجربة تسوق وترفيه وإقامة فريدة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 ليكون نموذجا رائدا وناجحا على مستوى العالم وعلى كافة الأصعدة.

وبينت ان مشروع (الأفنيوز – الرياض) يعتبر أكبر مشروع تجاري في العالم من حيث مساحة البناء الإجمالية التي تصل إلى 9ر1 مليون متر مربع ويتضمن مجمعا تجاريا تبلغ مساحته التأجيرية نحو 400 ألف متر مربع ويضم أكثر من 1300 متجرا ليجسد النجاح الذي حققه (الافنيوز) في الكويت بما يتضمنه من مناطق متنوعة لكل منها تصميمها الفريد مبينة انه بالإضافة الى ذلك سيكون هناك خمسة أبراج تجارية وسكنية وفندقية تتضمن أربعة فنادق.

وأكدت (مجمع شمول) ان المشروع سيدعم قطاعات عدة بشكل مباشر وغير مباشر إذ سيعزز قطاع البيع بالتجزئة وقطاع الخدمات والسياحة والضيافة والنقل ومواد البناء والتصنيع والخدمات اللوجستية.

وأشارت الى تأثير المشروع المباشر على سوق العمل من خلال توفير آلاف الفرص الوظيفية فضلا عن جذب المتسوقين من جميع أنحاء المملكة والخليج والعالم لتلبية احتياجاتهم. واوضحت ان الشركة تعمل حاليا على اعتماد التصاميم النهائية الخاصة ب(الأفنيوز- الخبر) مؤكدا ان كلا المشروعين استلهما من نجاح (الافنيوز) في الكويت.

وفي هذا الصدد أعرب الرئيس التنفيذي لشركة (شمول) القابضة وليد الشريعان في تصريحات للصحفيين عن سعادته لأن “تكون السعودية ضمن خطة توسع شركة (المباني) في المنطقة حيث يتميز هذا المشروع بموقعه الفريد في مدينة (الرياض) وبواجهة مطلة على تقاطع طريق الملك سلمان وطريق الملك فهد والذي سيكون من المعالم المميزة للباحثين عن تجربة مختلفة لا تتوقف عند التسوق فقط لتجعله المعلم الأول من نوعه في المملكة”.

وتاسست (شمول القابضة) بشراكة تضم شركة (المباني) وهي شركة عقارية في الكويت ومجموعة (الفوزان) إحدى الشركات الرائدة في قطاعات التجزئة والصناعة والعقارات والتجارة في المملكة العربية السعودية ومجموعة (الشايع) وهي شركة عائلية مقرها الكويت.