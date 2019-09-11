وفيات يوم الاربعاء 11 سبتمبر 2019

أحمد محمد المنصور – 93- عاماً «شيع» الرجال: مشرف ، ق5 ، ش7 ، ج1 ، م8 – النساء: مشرف ، ق6 ، ش6 ، م55، ت:99099016 ، 99785663

محمد حسين علي سالم – 57- عاماً «شيع» الرجال: الدعية ، مسجد البحارنة – النساء: القرين، ق1، ش2 ، م21 – 94128286 – 97678203

عبدالرحمن عنيزان صالح الرشيدي -48- «شيع» الرجال: اشبيلية، ق1، ش128، م5 النساء: اشبيلية ، ق1 ، ش128 ، م7 – 99889020

طيبه خالد الزيد الخالد – ارملة، فهد مشعان خضير المشعان 87 التاسعة صباح غد الخميس ، الرجال: القادسية ، ق2 ، شارع حمد الخالد ، ديوان الخالد ، م35 – النساء: السالمية ، ق11 ، شارع خالد الزيد الخالد ، م4 – 22527511 – 25615205

كلثم حسن محمد الفيلي 82 عامًا – «شيعت» – الرجال: المنصورية ، حسينية الياسين النساء: الرميثية، ق8، شارع أسامة بن زيد، م5 (مجلس الفيلي) 97899978.