رئيس ريال مدريد: هناك لاعب فرنسي يثير إعجابي

أكد رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، أن “الملكي” يسعى دائما لتعزيز صفوفه من أجل حصد البطولات، مشيرا إلى أنه حاول ضم لاعب فرنسي يثير إعجابه خلال ا

وتحدث بيريز عن بعض الأمور المتعلقة بالنادي وأبرزها الصفقات، خلال اجتماعه مع شركاء النادي وأعضاء الجمعية العمومية، ودافع عن الصفقات التي أبرمها خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما طلب منه بعض الأعضاء ببذل المزيد من الجهد، قائلا: “النادي حاول تدعيم القائمة ولكن واجهنا صعوبات” في إشارة منه إلى صفقة النجم الفرنسي بول بوغبا .

وأكد بيريز أن إدارة النادي بذلت جهدا كبيرا في إتمام صفقة اللاعب الفرنسي، ولكن مانشستر يونايتد لم يسهل المفاوضات وعارض فكرة رحيله، قائلا: “حاولنا التعاقد مع ليفاندوفسكي أيضا لعدة سنوات ولكن المفاوضات لم تتم، الأمر مثله مثل بوغبا”.

لاعب فرنسي أثار إعجاب بيريز

ورد بيريز على أحد الشركاء عندما طالبه بضرورة التعاقد مع لاعب فرنسي، يتمثل في كيليان مبابي بدلا من بوغبا، رد بالقول: “نعم حاولنا، ولكن لم يريدوا بيعه، وبالطبع يروق لنا لاعب فرنسي وسنكافح من أجله، ولكن لم يرغبوا في بيعه”.

وخلال اجتماع إدارة الميرنغي ، وفقا لما نقلته صحيفة “آس” الإسبانية، شدد الحضور على ضرورة عدم بيع ماركوس يورينتي ، خاصة أن الفريق الملكي لا يمتلك بديل الآن لكاسيميرو.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن يورينتي كان بإمكانه الرحيل على سبيل الإعارة ولكنه فضل أن ينتقل بشكل نهائي، هذا ما أراده، وأخبر زيدان بأنه يحتاج للعب لهذا رحل عن النادي.

واعترف بيريز على رغبته في محاولة بيع غاريث بيل و خاميس رودريغيز وماريانو دياز، ولكنه لم ينجح في هذا الأمر لهذا سيضطر إلى تسجيل رودريغو جويس في الفريق الثاني “الكاستيا” خاصة أن قائمة الفريق بها 26 لاعبا.

ودافع بيريز عن اللاعبين على الرغم من سوء النتائج في الموسم الماضي، قائلا: “علينا أن نتسم بالنقد الذاتي، ولكن أيضا علينا النظر إلى قيمة ما حققناه، لقد فزنا بـ 4 دوري أبطال بينما حاولت بعض الأندية في الموسم الماضي الفوز بالتشامبيونزليغ ولم ينجحوا”.

وطالب رئيس المرينغي الجماهير بضرورة مساندة اللاعبين “علينا التصفيق لهم إذا تفوقوا أكثر من إطلاق الصافرات ضدهم، خاصة أنهم لا يخافون وسيفوزون بالكثير من البطولات”.