“الكويتية” تحصل على تقدير “خمس نجوم” من “ابيكس” العالمية

اعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية حصولها على تقدير خمس نجوم للعام 2019 من منظمة (ابيكس) لتصنيف شركات الطيران العالمية استنادا الى استبيان محايد لعينة من عملاء الشركات المتضمنة في التقييم.

واضافت (الكويتية) في بيان صحفي اليوم الخميس ان هذا التصنيف يعتمد على اراء ووجهات نظر محايدة وباستخدام مقياس ال(خمس نجوم) مبينة ان مسافرين على اكثر من مليون رحلة قاموا بتقييم ما يقارب 600 شركة طيران عالمية خلال الفترة من 1 يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2019.

واوضحت ان التقييمات جاءت بناء على خمس فئات من الخدمات هي راحة المقعد والمقصورة والطعام والشراب والبرامج الترفيهية اضافة الى خدمة (الواي فاي) مؤكدة استمرار سعيها نحو تطوير خدماتها المتنوعة لتحقيق أعلى معدلات الرضا لدى العملاء.

وكانت (الكويتية) اعلنت يوم الثلاثاء الماضي تحقيقها تقدما بمعدل انضباط مواعيد وصول رحلاتها الى مطار الكويت الدولي خلال شهر اغسطس الماضي ليصل الى نسبة 9ر93 في المئة مقارنة مع 88 في المئة في يوليو الماضي.

وذكرت في بيان انها حققت المركز التاسع في انضباط المواعيد من بين 175 شركة طيران في اوروبا وافريقيا والشرق الاوسط والمركز الاول على شركات الطيران في الشرق الاوسط وفقا لتقرير لوكالة (او اي جي) البريطانية المتخصصة في التحقق من الاداء الانتاجي لقطاعات الطيران المدني.

وأسست الخطوط الجوية الكويتية عام 1953 كشركة خاصة تحت اسم (الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة) وبدأت اولى رحلاتها في 16 مارس 1954 واستحوذت حكومة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100 في المئة عام 1962 وتبلغ عدد وجهاتها نحو 49 وجهة حول العالم.