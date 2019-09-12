طقس الكويت: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خصوصا مساء

قالت ادارة الارصاد الجوية الكويتية اليوم الخميس إن انحسار المنخفض الهندي وتقدم المرتفع الجوي من غرب البلاد يؤديان الى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خصوصا في فترة المساء.

وذكر مراقب التنبؤات الجوية في الادارة عبدالعزيزالقراوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن أغلب الرياح في هذا اليوم ستكون شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة متوقعا ان يسود البلاد طقس حار نهارا وحار نسبيا في الليل مع زيادة الرطوبة النسبية في آخر الفترة.

واضاف القراوي ان الطقس المتوقع نهار اليوم الخميس حار والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح ما بين 15 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 42 و44 درجة مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج يعلو احيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وذكر ان طقس الليلة سيكون حارا نسبيا والرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 26 و28 درجة مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

واوضح ان الطقس نهار يوم غد الجمعة سيكون حارا والرياح متقلبة الاتجاه الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 10 و32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 42 و44 درجة مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

واشار الى ان الطقس ليل غد سيكون حارا نسبيا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 26 و28 درجة مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وافاد القراوي بأن الطقس نهار يوم السبت المقبل سيكون حارا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 10 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 44 و46 درجة مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وبين ان الطقس ليل السبت سيكون حارا نسبيا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 10 و25 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة بين 27 و29 درجة مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.