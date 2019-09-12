اكدت المدير العام لمعهد الكويت للابحاث العلمية الدكتورة سميرة عمر ان كمية النفايات البلاستيكية في الكويت تقدر بنحو 18 بالمئة من اجمالي النفايات الصلبة اي نحو 200 الف طن سنويا.

وقالت عمر في تصريح صحفي اليوم الخميس على هامش افتتاحها معرض (يومي بدون بلاستيك) ضمن الحملة التوعوية للمعهد التي انطلقت في 9 الحالي ان هذه الكمية من النفايات تمثل تحديات تتطلب ايجاد حلول فعالة ومبتكرة وامنة.

واوضحت ان من تلك الحلول تدوير النفايات ضمن اسلوب مخطط له بعناية كي يستوعب ملايين الاطنان دون ضرر على صحة الانسان والبيئة.

واضافت ان المعرض يهدف الى التوعية بمخاطر التلوث البلاستيكي الذي يؤثر سلبا على البيئة ونشر التوعية والثقافة البيئية في المجتمع والتعرف على مضار بعض مواد البلاستيك واستعراض البدائل مشيرة الى عرض بعض التجارب العلمية وتوزيع المنشورات التوعوية باستخدام المواد الصديقة للبيئة.

يذكر ان حملة (يومي بدون بلاستيك) هي حملة توعوية تضم انشطة وورش عمل ومحاضرات ومعرضا للتوعية بمضار النفايات البلاستيكية ويقام المعرض في مجمع الافنيوز بالتعاون مع فريق الغوص الكويتي ومتطوعين من جامعة بوكسهل.