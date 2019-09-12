وفيات يوم الخميس 12 سبتمبر 2019

شيخة صطام زايد، زوجة، ناصر غازي المطيري 77 عاماً «شيعت» العزاء في المقبرة فقط ت: 90002207-66276616

فالح سعود لافي الحريص المطيري، 47 عاماً «شيع» عبدالله المبارك الصباح ، ق1 ، ش129 ، م58، ت: 066651222

عيسى عيسى غانم إبراهيم الفيلكاوي، 27 عاماً «شيع» الرجال: العدان ، ق7 ، ش22 ، م33 النساء: جابر الأحمد، ق5، ش522، م9، ت: 55014142،99014142

كامل سعود ناصر السبيعي 80 عاماً «شيع» الرجال: خيمة العزاء بجانب بنزين العارضية ، مقبل مدرسة صالح الرويح، النساء: الفردوس ، ق8 ، ش1 ، ج4 ، م2 ،ت: 99599750،99755044

عبدالعزيزعبدالله سالم اليماني 65 عاماً «شيع» الرجال: السرة ، ق6 ، ش علي بن أبي طالب ، م3 النساء: قرطبة ، ق4 ، ش الأول ، م 51،ت: 60041779، 66118881

هدى فالح مبارك المحجان زوجة، مشعل عيد مبارك العليوي 41 عاماً «شيعت» الرجال: سلوى، ق8،ش2،م19 النساء: سلوى،ق10،ش12،م8،ت: 55112289، 90020054

عبدالله صالح حسين العجمي 29 عاماً بعد صلاة عصر غد الجمعة في المقبرة فقط، ت: 97184474