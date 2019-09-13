اعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتش إيرويز) اليوم الجمعة الغاء جميع رحلاتها المقررة يوم 27 سبتمبر الجاري تحسبا لإضراب من المقرر ان ينظمه طياروها في نفس اليوم.

واكدت الشركة في بيان صحفي انها عرضت على المسافرين اعادة اموالهم او الحجز لهم في رحلات أخرى معربة عن اسفها عما سببه القرار من ازعاج للمسافرين.

وكان اتحاد الطيارين نظم اضرابا يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين احتجاجا على عدم تجاوب الإدارة التنفيذية ل(بريتش ايرويز) مع مطالب الطيارين لإعادة النظر في ظروف العمل والرواتب.

وتسبب الاضراب في إلغاء مئات الرحلات في مختلف المطارات البريطانية وأبرزها (هيثرو) و(غاتويك) بينما قدرت الشركة خسائرها في حدود 50 مليون جنيه إسترليني (نحو 8ر61 مليون دولار) يوميا.

وحذر رئيس اتحاد الطيارين براين ستروتون يوم الثلاثاء الماضي من تنظيم مزيد من الإضرابات القادمة اذا لم يتم الاستجابة لمطالب الطيارين المشروعة في إشارة الى نية الاتحاد تنظيم إضراب في ال27 من الشهر الجاري.

واضاف ستروتون “أننا بحاجة الى ايجاد رؤية لحل النزاع بيننا وخارطة طريق لإعادة بناء الثقة” .