اعلنت الهيئة العامة للبيئة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل محمية الجهراء كأول محمية كويتية على القائمة الخضراء الخاصة بالاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) ليتم البدء فيها واعتمادها للسنوات المقبلة.

واوضحت الهيئة في بيان صحفي ان هذه القائمة الخضراء تعمل على قياس مدى فعالية المناطق المحمية وتمنح المكافآت لأفضل المواقع.

واشارت الى ان القائمة تقدم الحوافز للمواقع الأخرى في جميع أنحاء العالم للمساعدة في تطوير إدارتها والعمل على جعلها ذات تأثير ايجابي على المجتمع والطبيعة.

واكدت الهيئة سعي الكويت الى تسجيل جميع المحميات بدولة الكويت على القائمة الخضراء خلال السنوات المقبلة.