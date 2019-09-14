اصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم السبت قرارا بإلغاء تسعة انشطة وتعديل ثمانية في الدليل الموحد لتصنيف الانشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقالت (التجارة) في بيان صحفي ان القرار الذي يحمل الرقم (357) لسنة 2019 ينص على الغاء تسعة أنشطة خاصة بحاضنات الأعمال في مجالات (المواد الغذائية والمطاعم) و(العلوم والابتكار والموهبة) و(الصحي والطبي) و(القانوني) و(المشاريع الاجتماعية غير الربحية) و(الخدمية والتسويقية) و(التجارية) و(الاداري) و(مسرعات الاعمال).

واضافت ان القرار نص أيضا على تعديل ثمانية انشطة خاصة بحاضنات الاعمال في المجالات (التجاري والاداري والتسويقي) و(الحرفي) و(الصناعي) و(الاعلامي) اضافة الى (الاتصالات والتكنولوجيا) و(الزراعة والثروة الحيوانية) و(البيئة والطاقة المتجددة) و(تأجير المركبات الترفيهية لغير الاماكن العامة).