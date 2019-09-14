محمد بن راشد يغير مدراء أسوأ 5 مراكز حكومية خدمية

أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت، أسوأ خمسة مراكز خدمية حكومية، وقررت تغيير مدرائها.

وأعلن الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ، نتيحة تقرير التقييم الشامل عن مستوى الخدمات في 600 مركز خدمة حكومي، وقال في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”: “وعدنا بإعلان أفضل خمسة مراكز وأسوأ خمسة مراكز، المركز الأفضل هيئة الهوية بالفجيرة، وأسوأ مركز في الدولة بريد الإمارات في الخان”.

وأضاف: “وجهنا بتغيير مدراء أسوأ المراكز فورا وإحلالهم بمدراء يعرفون كيفية التعامل مع الجمهور، ووجهنا بأن ينزل مدير عام الجهة أو الوزارة التي تتبع لها المراكز المتأخرة ليباشر عمله لمدة شهر من المراكز ويطور خدماتها، وسأزورهم، كما وجهنا بصرف مكافأة راتب شهرين لكافة الفرق في المراكز المتقدمة”.

وأكمل بن راشد: “تقييم الخدمات سيكون سنويا، ولدينا تقييم سنوي ايضا لكافة الوزراء والوكلاء ومدراء العموم، وتقييم سنوي للوزارت والهيئات، وسنعرض كافة تقاريرنا بشفافية”.

وتابع: “لدينا الجرأة لتقييم أنفسنا وفرق عملنا بكل شفافية، لأن تكلفة اخفاء الأخطاء والتقصير أكبر بكثير”.