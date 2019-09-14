ريال مدريد يحقق فوزا صعبا في الليغا

حقق ريال مدريد الإسباني انتصارا صعبا على ضيفه ليفانتي، السبت، بالمرحلة الرابعة من الدوري الإسباني، في مواجهة شهدت المشاركة الرسمية الأولى للنجم المنتظر هازارد

وانتصر الفريق الملكي بنتيجة 3-2 على ليفانتي العنيد، ليستعيد عافيته بعد أن تعادل في المواجهتين الأخيرتين بالدوري أمام بلد الوليد وفياريال.

وتألق النجم الفرنسي كريم بنزيمة وسجل هدفين، قبل أن يضيف البرازيلي كاسيميرو الهداف الثالث، لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة.

لكن ريال مدريد كشف عن عيوبه الدفاعية في الشوط الثاني، حيث نجح الضيوف في تسجيل هدفين قلص بهما الفارق واقترب من التعادل.

وشهدت المباراة مشاركة هازارد في أول مباراة رسمية له بقميص ريال مدريد، عندما دخل لأرضية الملعب في الدقيقة 60، بديلا لكاسيميرو.

وقدم هازارد “لمحات” فنية مميزة، وأظهر تفاهما جيدا مع الفرنسي بنزيمة في خط الهجوم.