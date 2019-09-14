النائب العام السعودي يأمر بالقبض على رجل وضع مسدسًا في فم رضيع بعد إطلاق النار بالقرب منه

وجه النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم السبت، بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يطلق النار من مسدس وهو يحمل رضيعًا في يده.

وبحسب مواقع إخبارية محلية: ”تضمن توجيه النائب العام استكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية، نظرًا لأنها تُعد من السلوكيات المنطوية على أفعال مجرّمة وانتهاك واضح لنظام حماية الطفل“.

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على نطاق واسع، شخصًا يحمل طفلًا رضيعًا ويقوم بإطلاق عدد من الأعيرة النارية بالقرب من الطفل، ثم قام بوضع فوهة السلاح في فمه.