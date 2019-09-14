محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 15 سبتمبر 2019

منذ 4 ساعات
أضف تعليق

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد
15 سبتمبر 2019

حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلاً:
حار نسبيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 44°
الحرارة الصغرى: 26&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 4 &#160 قدم.

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق