سان جيرمان لا يخسر عندما يسجل نيمار

سجل البرازيلي نيمار دا سيلفا، هدفًا قاتلًا لباريس سان جيرمان، قاده من خلاله للفوز على ستراسبورج في الدقيقة 92، ضمن الجولة الخامسة للدوري الفرنسي.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن نيمار سجل هدفه الخامس والثلاثين خلال 38 مباراة خاضها مع سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

ولم يخسر سان جيرمان في أي مباراة من الـ26 الذين سجل فيها نيمار، حيث فاز في 23 مباراة، وتعادل في 3 آخرين.

جدير بالذكر أن مواجهة ستراسبورج هي الأولى لنيمار بقميص سان جيرمان هذا الموسم، بعد عودته من الإصابة، والاستقرار على استمراره مع الفريق وعدم رحيله.