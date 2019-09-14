نقابة العاملين بجامعة الكويت تثمن افتتاح حرم للجامعة في الشدادية

اكدت نقابة العاملين بجامعة الكويت ان خطوة افتتاح حرم جامعة الكويت في مدينة صباح السالم الجامعية بالشدادية، خطوة رائدة في مجال التعليم الجامعي، وتشكل نقلة نوعية للجامعة ومنتسبيها.

وثمنت النقابة في بيان صحافي، رعاية القيادة السياسية و الجهات الحكومية لهذا الصرح التعليمي الهام لابناء الكويت، بما يتيحه من بيئة جاذبة ليس للطلبة وحسب بل لكافة منتسبي الجامعة من اساتذة واداريين.

واشارت النقابة في بيانها الى ان قرار الافتتاح الجزئي للمدينة الجامعية الذي اتخذه المجلس الاعلى للجامعة برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي جاء ترجمة فعلية لما تمناه منتسبو الجامعة على مدى سنوات بالانتقال لصرح تعليمي متطور يليق بمكانة وتاريخ وسمعة جامعة الكويت.

ولفتت الى دور الادارة الجامعية والبرنامج الانشائي للمدينة وبالتعاون مع الجهات الحكومية الاخرى كان بارزا في نجاح عملية الانتقال، معلنة ان النقابة تساند جهود الادارة الجامعية والامانة العامة لجامعة الكويت في اي خطوة تتخذها تجاه الارتقاء بالبيئة الجامعية، التي تزيد من جودة التعليم وترتقي بالبيئة الادارية كذلك مما يصب بمصلحة مراكز العمل المختلفة.

وقالت النقابة ان الحرم الجديد يعتبر مفخرة في مسيرة التعليم العالي، باعتباره من اضخم المشاريع التعليمية بمنطقة الشرق الاوسط، بما يتيحه من امكانيات متطورة وتقنيات حديثة، مثمنة الاهتمام بالاداريين في مكونات المدينة الجامعية عبر تشييد مباني ومراكز تعنى بهم.