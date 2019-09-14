دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني الهجوم الذي استهدف معملين نفطيين تابعين لشركة (أرامكو) بالسعودية باستخدام طائرات مسيرة (درون).

ووصف الزياني في تصريح صحفي اليوم السبت الهجوم بأنه “عمل ارهابي وجبان وتهديد سافر لأمن المملكة واستقرارها ومصالحها الحيوية”.

وقال إن التنظيمات الارهابية “الجبانة” دأبت على استهداف المنشآت النفطية في المملكة في محاولة منها لتعريض امدادات الطاقة العالمية للخطر لكنها لم تلق إلا الفشل الذريع وظلت المملكة العربية السعودية بدورها الاقتصادي العالمي عصية على مخططاتهم الاجرامية.

ودعا الزياني المجتمع الدولي الى اتخاذ موقف حازم من هذه الأعمال الارهابية الاجرامية والقوى الداعمة لها.

وكانت السلطات السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم ان طائرات مسيرة استهدفت معملين تابعين لشركة (أرامكو) النفطية في (بقيق) و(هجرة خريص) ما ادى الى نشوب حريقين فيهما وتمت السيطرة عليهما.