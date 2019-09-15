اكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم السبت توقف عمليات الإنتاج في معامل (بقيق) و(خريص) والتي تقدر بنحو 7ر5 مليون برميل من النفط الخام (نحو 50 بالمئة) من إنتاج شركة (ارامكو) النفطية اثر الاستهداف الارهابي لمعملي الشركة الذي ادى الى وقوع انفجارات ونشوب حريقين.

وقال الامير عبدالعزيز في تصريح اوردته وكالة الانباء السعودية (واس) ان هذا التوقف في عمليات الانتاج جاء وفق التقديرات الأولية مؤكدا ان (ارامكو) ستعوض جزء من الانخفاض لعملائها من خلال المخزونات.

واوضح ان هذه الانفجارات في المعملين أدت أيضا إلى توقف إنتاج كمية من الغاز المصاحب تقدر بنحو ملياري قدم مكعب في اليوم تستخدم لإنتاج 700 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي مما سيؤدي إلى تخفيض إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى نحو 50 بالمئة.

وعلى صعيد الإمدادات المحلية اكد وزير الطاقة السعودي ان الهجوم الارهابي لم يؤثر على إمدادات الكهرباء والمياه من الوقود أو على إمدادات السوق المحلية من المحروقات كما لم ينجم عنه أي إصابات بين العاملين في هذه المواقع حتى الآن والشركة لاتزال في طور تقييم الآثار المترتبة على ذلك.

واشار إلى ان شركة (ارامكو) تعمل حاليا على استرجاع الكميات المفقودة وستقدم خلال ال 48 ساعة القادمة معلومات محدثة.

واكد أن هذا الهجوم الإرهابي والتخريبي هو امتداد للهجمات الأخيرة التي استهدفت المرافق البترولية والمدنية ومحطات الضخ وناقلات النفط في الخليج العربي.

وشدد على ان هذه الهجمات لا تستهدف المنشآت الحيوية للمملكة العربية السعودبة فحسب وإنما تستهدف إمدادات البترول العالمية وتهديد الامن والاستقرار العالمي وبالتالي فهو يمثل تهديدا للاقتصاد العالمي.

واكد الوزير السعودي أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدورة في المحافظة على إمدادات الطاقة ضد كافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية والجبانة وتدعمها وتمولها.