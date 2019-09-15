وزير الصحة العراقي يستقيل بسبب “ضغوط تعرض لها”

قدّم وزير الصحة والبيئة العراقي، علاء الدين العلوان، استقالته إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اعتبارا من يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر بسبب ضغوط سياسية تعرض لها، بحسب تعبيره.

وقال العلوان في بيان، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء العراقية، الأحد، إنه تعرض لابتزاز وحملات تضليل إعلامي هدفها التغطية على الفساد الموجود في الوزارة.

كما اعتبر أنه وصل إلى قناعة راسخة بعدم إمكانية الاستمرار في ظل الظروف الحالية.

إلى ذلك، أفادت وزارة الصحة في بيان، أن الوزير تقدم بالشكر والامتنان إلى رئيس الحكومة على ثقته وتوجيهاته ومساندته المتواصلة للقطاع الصحي والبيئي وله شخصياً أثناء أداء عمله في الأشهر الماضية. كما شكر جميع الوزراء في مجلس الوزراء ومجلس النواب وفي وزارة الصحة والبيئة الذين تعاونوا معه في أداء مهمته.

وتأتي تلك الاستقالة في وقت يستعد مجلس النواب العراقي لاستجواب عدة وزراء في حكومة عبد المهدي على خلفية وجود ملفات فساد في بعض الوزارات، وتردي الخدمات في البعض الآخر بعد مرور عام تقريباً على تشكيل الحكومة.