نفت وزارة المالية الكويتية اليوم الأحد صحة ما يتم تسويقه من قبل “جهة مجهولة” حول إنشاء منصة للتداول بالعملات الرقمية والاستثمار بها مؤكدة أنها “أنباء عارية عن الصحة”.

وقالت (المالية) في بيان صحفي إنه جاري التواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية التابعة لوزارة الداخلية للتحري عن هذه الجهة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وأهابت بالمواطنين والمهتمين بعدم التعامل مع مثل هذه الجهات واستقاء الأخبار من المصادر الموثوقة مثل وكالة الأنباء الكويتية (كونا) والحسابات الرسمية التابعة للوزارة على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.